DJ Alok agradece Gonzaga por apoiar povo Huni Kuin

#alok

divulgaçãoaleac

DJ Alok agradece deputado Gonzaga por apoiar projeto Campo da Fartura, do povo Huni Kuin”

O DJ Alok, um dos maiores músicos do mundo, agradeceu ao deputado Luiz Gonzaga (PSDB), pelo apoio dado ao projeto Campo da Fartura, uma parceria com os indígenas Huni Kuin, no Acre.

“Estamos muito felizes com os avanços do projeto Campo da Fartura, uma parceria com o Cacique Mapu Huni kuin. Agradecemos aos que se unem ao projeto como o deputado estadual Luiz Gonzaga pelo apoio jurídico e fé no projeto desde o início”, disse o DJ.

O Campo da Fartura é um projeto abraçado pelo Instituto Alok e pela Gas Live, empresa paulista liderada por Ricardo Manara, que atua na área de equipamentos para terapias respiratórias.

“Juntos, estamos apoiando a revitalização do Centro, criando as condições estruturais (construção de restaurante, banheiros e redario além de reparos na casa de rezo) para que muitos possam desfrutar do lugar e pela preservação da cultura deste povo indígena em suas manifestações artísticas, espirituais e de culinária”, disse Alok.

Além de Gonzaga, o projeto tem o apoio da Prefeitura de Rio Branco, Deracre, advogados Rodrigo Cid Araujo Serrano e Silvio de Souza Carlos, contador Sydney Decarli, e outros.

“Alguns outros parlamentares e empresários locais estão conhecendo o projeto, e a gente espera poder agradecer a este grupo de amigos-parceiros em breve. Quer participar fazendo sua doação? Fala com a gente: [email protected] ou [email protected]”, diz trecho da publicação.

(Aleac)