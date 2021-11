#FEIJO

Aviso afixado numa escola do município de Feijó, a propósito do começo das aulas presenciais e assinado pela diretora – A denúncia veio a público pelo FB de Cesário Braga, presidente estadual do PT (mais no Em Tempo)

Em Tempo: o governador GladsonC está no Reino Unido – hora em Londres, hora em Glasgow, na Escócia….participando da Cop26… – oestadoacre