‘Orçamento secreto’: Min Rosa Weber do STF dá no meio do Centrão…

#orçamentosecreto

..e no meio de Bolsonaro...Rosa Weber suspende execução de emendas do tal ‘orçamento secreto’ que ia beneficiar os parlamentares que apoiam o governo do capitão que visitou a Torre de Pizza, em Pisa, na Itália…Vamos ver agora o tamanho da fidelidade do Centrão com o governo….o Brasil talvez seja um dos poucos países onde bilhões em recursos da população são distribuídos pelo governo de plantão sem controle da população e de órgãos responsáveis para fazer esse controle. A decisão da ministra caiu como uma bomba no governo…e no Centrão.

J R Braña B.