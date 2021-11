Estado máximo norte-americano: 1 trilhão de Dólares em investimentos

#estado

Governo Biden aprova no Congresso pacote de 6 trilhões de Reais….confira em trecho de matéria da Reuters que oestadoacre destaca

Análise: Com a votação de infraestrutura, o Congresso dá a Biden o tão necessário choque de boas notícias

Por James Oliphant e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 6 de novembro (Reuters) – Com os resultados das eleições desta semana em Nova Jersey e na Virgínia sugerindo que os eleitores estão lamentando os democratas, o presidente Joe Biden precisava desesperadamente de uma boa notícia. E na sexta-feira, ele finalmente conseguiu um pouco.

A Câmara dos Representantes dos EUA, controlada por seus democratas, aprovou um projeto de infraestrutura de US $ 1 trilhão para consertar os aeroportos, estradas e pontes do país – três meses após o Senado – enviando o projeto à mesa de Biden para ser sancionado.

Além disso, um amplo projeto de lei de US $ 1,75 trilhão sobre gastos sociais (…)

Em tempo: e no governo de extrema-direita ultraliberal não há investimentos (na infraestrutura, no social) em nada….só a miséria se desenvolve e cresce a cada dia…o que dizem os ultraliberais do Brasil e os aprendizes de capitalista do Acre? – J R Braña B.