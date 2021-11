#fronteira

Áudio enviado por colaborador de oestadoacre

Messias Lopes, vereador do município de Epitaciolândia, denuncia completa falta de segurança na fronteira do Acre com a Bolívia. O parlamentar pede providências urgentes: ‘Policiais na tranca…não queremos reuniões, audiência pública, que não resolvem nada…queremos policiais na tranca…antes havia policiais e agora não tem mais’…ouça:

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube, aqui