PEC dos Precatórios é aprovada em 2ª votação na Câmara

Câmara dos Deputado – A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (9), em dois turnos de votação, a PEC dos Precatórios (PEC 23/21, do Poder Executivo), que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. A matéria será enviada ao Senado. Caso haja alguma mudança no Senado, a proposta retorna à Câmara e haverá nova votação.

Em tempo: mesmo com mudança de voto do PDT…cinco deputados seguiram votando pela aprovação da PEC do Calote…Jesus Sérgio, do Acre, não aparece nos registros de votação.