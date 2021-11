#lulaemacron

Lula é a maior liderança política do Brasil e da América Latina…fato incontestável para infelicidade de grande parte da imprensa brasileira…Emmanuel Macron o recebeu no Le Palais de L’Élysée…..Bolsonaro dificilmente será recebido no Palácio dos Elísios por um governo democrático da França….Assista (segue no Em tempo)

Em tempo: Lula é o presidente de fato do Brasil…reconhecido no mundo todo – oestadoacre