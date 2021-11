‘Governador…a história é implacável com os Pilatos’

#edvaldo

Dep Edvaldo Magalhães

-As declarações do governador Gladson Cameli à imprensa são preocupantes e demonstram a total falta de capacidade de diálogo e a ausência do cumprimento da palavra dele empenhada a estes jovens, ainda em campanha, que iria convocá-los. O governador deveria estar atento, porque a história é implacável com aqueles que agem como Pilatos, que entregou Jesus aos principais sacerdotes do Templo para ser crucificado. Gladson hoje entrega esses jovens à crucificação: a crucificação dos sonhos e da esperança! (dep Edvaldo)

