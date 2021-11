Instabilidade: Direita articula derrubada do presidente do Peru

#peru

(Acre, fronteira com o Peru)

E uma das cabeças do movimento é a derrotada nas urnas pelo presidente Pedro Castillo, Keiko Fujumori

La moción de vacancia presidencial ha sido redactada, pero aún no ha sido presentada formalmente ni votada, aparentemente porque sus partidarios aún están trabajando para reunir suficiente apoyo (Uma moção de vacância já foi redigida, mas ainda não apresentada porque falta apoio suficiente no Congresso, diz a Infobae)

No ‘Correo de Lima’, o presidente Pedro Castillo (que assumiu em Julho deste ano – oestadoacre) disse que ‘no distraerá por los intentos de “personas que son elegidas con dos o tres mil votos” de callar al Gobierno, luego que la congresista de Avanza Patricia Chirinos solicitara el apoyo para promover una moción de vacancia presidencial.’ (não vou me distrair com tentativas de pessoas que foram eleitas com 2 e 3 mil votos, respondeu o presidente à congressista do direitista Avanza, Patricia Chirinos) (…)

Em tempo: o Acre precisa saber o que acontece com os seus vizinhos mais próximos…Peru e Bolívia…mais próximos que Rondônia…em cinco anos o Peru mudou de presidente cinco vezes…disputa com Sena Madureira que, em dois anos – teve cinco prefeitos – oestadoacre

