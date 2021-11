TI: Deputado conta como é a divisão do Orçamento Secreto (a/v)

#orçamentosecreto

No The Intercept entrevista com o deputado Delegado Valdir (PSL), bolsonarista raiz (ele já chamou Bolsonaro de ‘vagabundo’)…insuspeito para contar o divertimento com o dinheiro da população para a Reforma da Previdência (40 anos para se aposentar) e para a eleição do Lira, hoje o verdadeiro presidente…porque o ‘mito’ já não manda em nada….

Em tempo: percebam que houve compra de votos (travestidos de emendas) também para a aprovação da Reforma da Previdência (20 milhões e 10 milhões para eleição do Lira)…só lembrar os deputados federais do Acre que votaram a favor do fim da aposentadoria (porque 40 anos ininterruptos num emprego no setor privado quase ninguém consegue) e os que votaram a favor do Lira (segue…)

Em tempo 2: matéria completa no The Intercept, de autoria do repórter Guilherme Mazieiro