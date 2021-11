O touro da B3 e a falta de carne na mesa do trabalhador

#touroB3

Brasileiros com eterno espírito colonizado gostam de repetir aqui os símbolos norte-americanos…agora, além da ‘Estátua da Liberdade’, do Véio da Havam, afixaram com parafusos e grude um touro dourado, ridículo – no centro antigo de São Paulo, bem na porta da B3, a Bolsa de Valores.

O que dizer mais dessa manifestação nada inédita – mais que visual – da elite financista, financeira, especulativa… que não cansa de ganhar ganhar dinheiro às custas dos brasileiros que não têm hoje como comprar um quilo de carne para a família?

J R Braña B.

