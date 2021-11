Abono: Valor recebido do Fundeb por Sena Madureira

#Fundeb

A secretaria de Educação de Sena Madureira ainda não concluiu os trabalhos para definir o rateio dos recursos do Fundeb aos professores do município. Até a data de hoje, 25/11, a prefeitura já recebeu 28.554.331,98 (vinte oito milhões, quinhentos cinquenta e quatro mil, trezentos trinta e um, noventa oito centavos)…E ainda faltam Sena receber mais quatro parcelas (a última de Novembro e as três de Dezembro)…valor recebido vai ultrapassar os 30 milhões pelo município.

Em Sena são 450 professores, sendo pelo menos 200 efetivos e o restante provisórios…todos terão direito a receber o abono das sobras do Fundeb (vai dar uma boa grana para cada um…talvez mais que os professores da rede estadual)…Fiquem atentos, professores!

Ao vivo, 11h15min – oestadoacre vai mostrar os valores recebidos por cada município e as possibilidades de quanto cada professor poderá receber….

J R Braña B.