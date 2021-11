#petecão

Do senador Petecão:

-Educação se faz com valorização permanente, respeitando cada categoria que colabora com a Educação. Louvo cada avanço, mas me entristeço ao mesmo tempo com o tratamento conferido às merendeiras e pessoal de apoio que, mais uma vez, foram esquecidos

