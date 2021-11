Petecão representa o Brasil e o senado em Madrid

#madrid

–Estou tendo a honra de representar o Brasil na 143ª Assembleia da União Interparlamentar, em Madrid, evento que reúne parlamentares de mais de 120 países. Discutimos temas como o fortalecimento da democracia e combate à violência sexual contra crianças. Além disso, falamos sobre o enfrentamento à pandemia no mundo e a equidade na distribuição de vacinas, principalmente, para as nações mais pobres, como é o caso dos países africanos, que tem causado preocupação com o surgimento da nova cepa. Este evento grandioso tem muito a contribuir com os avanços do Brasil frente aos problemas mundiais (Senador Petecão)