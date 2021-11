Últimas do dia…Gustavo Lima, pode…MC Poze, nao!

#ultimas

1 – Prévias (filhiados) do PSDB escolhem João Dória, governador de SP, como o candidato do partido a presidente…(PSDB em decadência já há algum tempo…foi engolido pela extrema-direita que apoiou)

2 – Chuva fina em Rio Branco nesta noite…mas o calor continua insuportável…

3 – Governo do Acre poderia ter deixado o pepino da divisão do Abono dos Professores para os deputados…mas a desorientação é regra…

4 – Everton, campeão da Libertadores pelo Palmeira, foi aluno do professor Cláudio Ezequiel…’era o maior da turma’…

5 – Quando o governo do Acre vai permitir que as famílias dos presos visitem seus parentes nos presídios?

6 – Por que pode o show do tal Gustavo Lima (tem gosto pra tudo) e não foi autorizado o show do MC Poze? Por que é um artista que nasceu na periferia? Compare as músicas…as do MC Poze são muito melhores…fazem mais sentido no Brasil que vivemos…Ouça aí o MC Poze…em Vida Louca!

Boa noite…

J R Braña B.