Ator Paulo Betti não entendeu: Deus é Palmeirense

#paulobetti

O ator Paulo Betti horrorizou-se com a pregação religiosa do goleiro Weverton, que é do Acre, após o jogo FLA-Palmeiras…Paulo errou, açodou-se ao compará-lo ao ex-goleiro do Fla e do Rio Branco (acredite, do RB), o Bruno…O que escreveu (apagou depois) o ator da Globo, nem sei se é da Globo ainda…é daquelas coisas que, se você pensar mais dois segundos, você não faz…(abaixo, o que Paulo Betti escreveu)

Em tempo: Paulo poderia ter dito que é uma chatice essa pregação religiosa (completamente sem sentido) entre jogadores no Brasil (e é mesmo) após os jogos em que saem vencedores…Afinal de contas, Deus tem um time de futebol preferido e, claro, não deixaria seus prediletos sem proteção…Paulo Betti não entendeu isso em plena final da Libertadores…Pelamoardedeus, Paulo!…(segue)…

Em tempo 2: Religião é consolo… (ao contrário de ciência, que busca compreender realidades – e compreende – e é esperança)…nada mais que isso e ponto final.

J R Braña B.