Marighella na Filmoteca de Rio Branco (17, 18 e 19-D) (v)

Divulgação Adufac

LOCAL:

Filmoteca Acreana, anexa à Biblioteca Pública, no Centro de Rio Branco

🚫CLASSIFICAÇÃO:

16 anos (contém violência extrema e drogas lícitas).

👉🏾 GARANTA SUA ENTRADA 👈🏾

Retirada de ingressos na sede da ADufac, localizada no Campus da Ufac, no período de 6 a 10 de dezembro, no horário de 8h às 17h. De acordo com o protocolo de biossegurança do local de exibição, a lotação máxima é de 58 lugares para cada sessão.

👉🏾 PARA PARTICIPAR 👈🏾

😷 Obrigatório o uso de máscara durante as sessões;

💉 Obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação (registro mínimo de duas doses ou de dose única de imunizante anticovid);

🆔 Obrigatória a apresentação de documento oficial com foto na entrada;

🍽 Sugere-se uma entrada-solidária: doação de 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada de ingressos, ação que integra a campanha de arrecadação da ADufac em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social.

✊🏽 PARCERIA:

Produtora O2 e Paris Filmes.

✊🏽 APOIO:

Governo do Estado do Acre e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Em tempo: para quem não conseguir o ingresso…o filme está passando, pago, claro, no Globo Play.

Em tempo 2: veja o trailer…abaixo:

Marighella, o filme, em Rio Branco – Filmoteca 17, 18 e 19-D – Detalhes – Mais informações – https://t.co/vPxK1AiLaN – pic.twitter.com/NloveSgul1 — oestadoacre (@Oestadoacre) December 2, 2021

