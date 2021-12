Bom dia: Isentos de IR salários a partir de R$ 4,9 mil…

#bomdia…

O valor dos salários e pensões a partir do qual se vai descontar IRS (IR português) a partir de janeiro de 2022 vai aumentar dos atuais 686 euros para 710 euros (R$ 4,9 mil), segundo as tabelas de retenção na fonte agora publicadas. O salário mínimo em Portugal sobe R$ 168 e será agora em janeiro de 705 Euros (R$ 4.935,00), ou seja, 4,4 vezes maior que o SM pago no Brasil (aqui está isento salários a partir de R$ 2,5 mil)…Portugal, uma nação cuja economia é uma vírgula da economia e da riqueza do Brasil.

Ah…em Portugal o governo é de centro-esquerda…(a Gerigonça, a Frente Popular de lá, acabou)

