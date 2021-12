Bom dia…Shows em Rio Branco…escolha seletiva

#shows

Ainda repercute a aglomeração do show brega e gosto duvidoso do Gustavo Lima…o roteamento do vírus do covid-19 foi liberado totalmente….no show do MC Poze inventaram um monte de desculpas – na verdade discriminação, discriminação de classe – e proibiram a apresentação do jovem MC numa casa noturna da cidade….Dois pesos e duas medidas.

Pergunta Angélica Paiva hoje na sua coluna: É verdade que vossa excelência (Gov GladsonC) estava livre, leve e solto no show do Gustavo Lima, sem máscara….?

Pois é…

