Modo Natal oestadoacre…’Noite sagrada’…♪♪♪

#modonatal

De volta essa extraordinária cantora Mariah Carey com mais uma música de Natal – O Holy Night (Oh noite sagrada)…Mariah Carey foi a que disse: ‘Fomos socializados para acreditar que a pobreza é um fracasso pessoal e não dos nossos sistemas’. Essa canção é forte candidata a entrar no Top 5…. (21-25-D)…Assista/ouça…emocionante demais!

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

J R Braña B.