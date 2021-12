Modo Natal: ‘….Feliche quem souber o que é o bem’…♪♪♪

#modonatal

Simone arrebenta ‘Então É Natal’ nessa versão de (Happy Christmas-War Is Over…Feliz Natal-A Guerra acabou), de John Lennon e Yoko Ono…Vamos ouvir a música de John e Yoko em ‘brasileiro’, como dizem os portugueses…na voz dela…Simone e Coral…Essa é a música do Natal no Brasil! Feliche (Esperanto)…Feliz!…Hiroshima….Nagasaki…

Quer comparar a versão de Simone com a original? Aqui

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

J R Braña B.