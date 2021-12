#assembleia

Anuncio será feito ainda hoje pelo presidente Nicolau Jr

Nesta quarta-feira, dia 8 dezembro no Salão Azul da Assembléia Legislativa do Acre, o presidente da Casa, deputado Nicolau Junior vai conceder entrevista coletiva onde irá anunciar reajuste salarial para os servidores do legislativo estadual.

Local: Salão Azul da ALEAC

Hora: 10H

data: 8/12/2021

Rio Branco, AC