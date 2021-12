Eleições 22: Lula, Alckmin, PT, PSB e o Acre

#eleições22

Definido que Alckmin será o candidato a vice-presidente, no PSB ou fora dele, as negociações do PT com os socialistas não envolveriam mais o nome do ex-governador em tentativas de acertos regionais.

Uma eventual filiação de Alckmin à legenda não poderia mais, portanto, ser usada como trunfo por integrantes do PSB, ficando desvinculada das ambições de suas lideranças regionais. A aliança entre os dois seria facilitada.

Parte dos socialistas – entre eles o próprio presidente da sigla, Carlos Siqueira – tenta condicionar a filiação de Alckmin ao compromisso do PT, de em troca, apoiar candidatos do PSB aos governos estaduais de SP, RS, PE, Acre, ES e Rio de Janeiro

