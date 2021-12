Vereador: ‘Prefeitura de Sena tenta confundir professores’ (v/a)

#sena

O vereador Elvis Danny, do município de Sena Madureira, falou neste final de tarde com oestadoacre sobre o abono dos professores e o protesto dos servidores em frente à Câmara Municipal…ele acusa a prefeitura e o sindicato da categoria de manobra para confundir os professores…A câmara pediu uma série de informações sobre os recursos do Fundeb (2019, 2020…) e, segundo o vereador em conversa com oestadoacre, a prefeitura fez ouvido de mercador….ouça o vereador Elvis, que é presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Sena.

Mais sobre abono dos professores aqui

Em tempo: oestadoacre tentou contato telefônico há pouco com o secretário de Educação do município de Sena, Altemir Lira, sem sucesso. (segue)

Em tempo 2: pelos cálculos, o professor em Sena deverá receber R$ 7 mil de abono…(segue..)

Em tempo 3: o secretário de Educação de Sena, Altemir Lira – está em consulta médica com um problema no pulmão

oestadoacre