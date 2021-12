Repercute no Brasil decoração de Natal em Rio Branco

#natalrb

Azul é a cor do PP e o vermelho, como já foi lembrado, é cor da Coca-cola…do Capitalismo….porque o Papai Noel como conhecemos hoje é uma invenção do capitalismo…existe para vender e lucrar – oestadoacre

A repercussão em O Globo se deu após TT da deputada Perpétua sobre a mudança de cores da casinha do Papel Noel na Praça da Revolução…publicação abaixo:

Em Rio Branco, Bocalom, prefeito do PP, pintou de azul a casinha do papai Noel. Tem medo do vermelho “cumunista”. O povo reclamou e ele pintou de vermelho. Os anticomunistas alopraram, ele voltou pro azul. O povo cobrou o vermelho. O que ele fez? Cobriu a casinha de lona preta. pic.twitter.com/2qPlotjnLp

