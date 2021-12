#datafolha

Lula – 48%

Bolsonaro – 22%

Moro -9%

Ciro -7%

Cada dia Bolsonaro se enterra mais…Talvez, quem sabe, nem seja candidato à reeleição…quando perceber, se não percebeu – a derrota iminente vai tentar se segurar com um mandato de senador ou deputado federal…para garantir a imunidade (impunidade, nesse caso)…

A novidade é que até no Acre Lula está à frente (pesquisa Fieac) do mito (dos otários)…Já, já os oportunistas de carteirinha vão começar a se chegar para perto do PT…os de sempre…que hoje estão pendurados com soldos generosos em órgãos do Estado (Executivo, Judiciário, Legislativo e afins)…uns dissimulados e…deixa pra lá…!

Em tempo: Alckmin será mesmo o vice de Lula (99,9%) …Márcio França (PSB) será candidato ao governo de SP e Haddad será candidato ao senado.

J R Braña B.