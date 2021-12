Petecão sobre operação da PF: ‘Um dos maiores escândalos do Acre’

#petecão

Petecão: operação da PF no Acre evidencia ‘um dos maiores escândalos ocorridos no estado’

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), Sérgio Petecão (PSD-AC) disse que a Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre na manhã de hoje, “tem significado muito triste para a população do estado”. Segundo o senador, a PF fez buscas no palácio do governo, na casa particular do governador e em algumas repartições públicas. Além disso, há pedidos de prisão de alguns secretários de Estado, relatou.

Para ele, o episódio é um dos maiores escândalos já ocorridos no estado, não havendo qualquer motivo para se comemorar. Segundo o parlamentar, as notícias de corrupção já eram motivo de comentários pela população nos bastidores, e os que conhecem a política local já previam “que, mais cedo ou mais tarde, tudo iria estourar”. E o estado é assunto na imprensa nacional e internacional, completou.

— A Polícia Federal fala num desvio de mais de R$ 800 milhões. Nós estamos falando de quase R$ 1 bilhão. Isso, para o Acre, é muito dinheiro, gente. Instalou-se no meu estado uma quadrilha que sucateou, que tirou emprego de muitos acrianos, que tirou a vida de muitos acrianos, que fez com que muitos empresários (pequenos, médios e até grandes) perdessem oportunidades, porque algumas empresas vieram do Amazonas e se instalaram no Acre. E aí deu no que deu — declarou.

Fonte: Agência Senado