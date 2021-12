Presidente do PT é irônico com notas em defesa do governo

#pt

O presidente do PT e quase certo candidato a deputado pelo partido, Cesário Braga, ajuda pôr mais lenha na fogueira da crise política que atingiu o ventre do governo GladsonC…na sua página do FB, diz:

-Em meio às notas dos comissionados, parlamentares e detentores de boquinha, gostaria de externar minha solidariedade a quem realmente está sendo lesado (…): o povo acreano.

-Lamento que tenhamos que assistir escolas sem merenda, hospitais sem remédios, sem médicos e sem equipamentos. Mais ainda, funcionários públicos sem reposição salarial, ramais sem condições de trafegabilidade, produtores rurais sem auxílio, pessoas sem comida, sem moradia e desempregadas, enquanto meia dúzia de malandros se fartam, às custas do erário público.

-Esperamos que a justiça e os órgãos de controle consigam recuperar o dinheiro e devolver a quem realmente precisa: o povo acreano.

(Cesário Braga, presidente do PT)

Em tempo: Cesário tem uma coluna no site mais poderoso de Rio Branco e no seu espaço exclusivo se lê sobre assuntos amenos…longe das polêmicas…por quê?

