Bom dia! Ronaldo compra o Cruzeiro…(Fim da ideologia?…)

Ronaldo, fenômeno dentro de campo e fora, o negociador do momento – com uma cartada de operador de bolsa, se transforma no dono do Cruzeiro, um dos clubes de futebol mais importantes do mundo, o time que teve Tostão, Dirceu Lopes, Nelinho e o próprio Ronaldo…Festa?…Não acho normal nem comemoro…No Brasil, futebol pode ser, e é – mercado para dirigentes e até alguns ex-jogadores, mas para o país, para as pessoas, esse esporte é uma instituição…que nunca acaba…Clubes-empresas durarão até quando? (segue o Em Tempo)

Em tempo: R$ 400 milhões (de Reais desvalorizados) foi o valor ‘pago’ por Ronaldo para controlar o Cruzeiro (1921)…preço de banana pago por um século de história…Ronaldo é a parte visível dessa transação, que não interessa ao esporte nacional..Que o Fluminense não entre nessa onda oportunista…Clubes de futebol não podem ter donos…esse é um dos segredos da paixão que envolvem essa ideologia no Brasil e que agora começa ser ameaçada. (segue..)

Em tempo 2: Nem a diretoria do Cruzeiro sabia do negócio…escandaloso, não!?

J R Braña B.