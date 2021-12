Brasil: ‘Solução não é pauta identitária’

#joãocampos

Do prefeito de Recife, João Campos (PSB), em entrevista a OGlobo

–A solução para o Brasil não está nas pautas identitárias. Esquerda deve tirar o debate do campo ideológico porque o ‘pragmatismo será necessário em 2022

Assino embaixo. Essa luta identitária imita muito as lutas dos EUA, tem sua importância, mas não foca nos problemas reais…da injustiça social, da pobreza, da fome…a burguesia norte-americana tapeia sua sociedade com esse diversionismo…aqui, os donos de tudo vão ludibriando também a maioria de nós ditos progressistas com falsos debates e polêmicas que não são as principais questões a serem enfrentadas…Quer um exemplo? Ficar perdendo tempo com Papai Noel azul e Papai Noel Gay…Isso não muda a vida das pessoas. O que muda é emprego, dinheiro no bolso, escola, comida, tempo livre para a cultura…

