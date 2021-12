#gladsonC

Governador disse na última sessão (solene) da Assembleia em 2021 que ‘já sabia que iria ocorrer a operação da PF’ que fez busca no Palácio, no escritório do governo do Acre em Brasília, e na residência do próprio governador em Rio Branco…neste domingo, ele tentou desfazer o que disse porque sabe que essa declaração o prejudica e foi alertado por conselheiros a vir a público explicar de novo a situação…ficou pior…

(…)