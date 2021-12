#nota

‘Venho externar meu amplo e irrestrito desejo de melhora no quadro de saúde do vice-governador do Estado, Major Rocha. Reforço que diferenças políticas são indiferentes neste momento, e que a recuperação do vice-governador é o que mais importa. Destaco ainda, que estou à disposição para prestar qualquer contribuição necessária para o restabelecimento de sua saúde, e seu retorno para casa.

Gladson Cameli, governador’