Os sem noção: ‘Não olhe para cima’ em Rio Branco

#semnoção

Acredite…esses indivíduos, em pleno século 21, foram às ruas de Rio Branco nesta manhã, quando a cidade completa 139 anos, protestar contra a vacina para crianças e o passaporte que o mundo inteira adota para prevenir mais contaminações por covid-19…é a versão brega-acreana do ‘Não Olhe Para Cima’, que está bombando na netflix pela sua bizarrice negacionista e que tem muito a ver com os dias atuais (no Brasil de Bolsonaro e nos EUA do Donaldo, então…!)



Mas poderia ser assim a foto….

J R Braña B.