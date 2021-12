Bolsonaro edita MP de perdão das dívidas do Fies

#fies

O medo de perder a eleição para Lula começa fazer milagre. Lula disse dias atrás que ‘o que custa anistiar as dívidas dos meninos do Fies?’…Bolsonaro entendeu o recado e edita MP que vai dar desconto de 92% da dívida. Segundo a FSP, Estudantes inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) ou beneficiados pelo auxílio emergencial podem receber desconto de até 92% do valor devido.

Nos casos restantes, o abatimento máximo é de 86,5%. A medida beneficia alunos que aderiram ao Fies até o 2º semestre de 2017 e apresentam débitos vencidos e não pagos há mais de 1 ano. (…)