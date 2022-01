Psicografando Pastor Agostinho e o dep Alan Rick

#psicografando

Raphael Bastos Jr, ex-secretário de planejamento do governo, publicou no seu FB o texto abaixo…mais duro no conteúdo que os escritos do comedido e sereno Cesário Braga, presidente do PT, sobre a Operação Ptolomeu que abalou o estado-maior do governo do Acre….não fosse a publicação concreta e assinada no facebook pelo ex auxiliar de GladsonC poder-se-ia imaginar uma psicografia do líder evangélico Pastor Agostinho ou do deputado federal, quase pastor também, Alan Rick…ou de ambos…num recado, terceirizado – dessas lideranças religiosas/políticas, sem meias palavras, à sua excelência, o governador…Abre o olho, GladsonC! Raphael é o mensageiro!

Texto de Raphael Bastos, ex-secretário de planejamento de GladsonC:

O cúmulo do absurdo é lutar contra a obviedade dos fatos, se não fossem fortes indícios, somando-se as provas já materializadas, nunca se autorizaria um mandado de prisão contra um empresário, de afastamento de várias pessoas, medidas cautelares restritivas de acesso aos prédios públicos e aos Gestores públicos, e tampouco um mandado de busca e apreensão na residência, no escritório de trabalho e no palácio Rio Branco.

Não estamos falando de um cidadão qualquer que está sendo caluniado em uma mesa de bar na esquina por alguns bêbados jogando sinuca….

Estamos falando de um chefe de Estado, com uma operação estruturada por uma investigação da Polícia Federal – PF e devidamente autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ

Sou a favor da ampla defesa e do direito ao contraditório, ainda acredito na presunção de inocência, onde se deve à justiça e seus agentes concluírem as investigações e punir os culpados.

Agora não me venham falar em politicagem, em armações, em colocar uma cortina de fumaça nos fatos que estamos presenciando.

Nosso Amado Acre merece respostas e não desculpas! Raphael Bastos, no FB J R Braña B.