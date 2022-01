Bom dia! Revogada…

#bomdia

Espanha revoga Reforma Trabalhista implantada em 2012 e que inspirou a RT no Brasil do traidor Temer e seguiu com Bolsonaro na Reforma da Previdência, que inviabilizou a aposentadoria para a maioria dos assalariados (40 anos ininterruptos de contribuição)…Na Espanha os empregos prometidos com as mudanças nas garantias do trabalho não geraram os postos de trabalho prometidos…como se sabe, no Brasil, os milhões de contratações ficaram no discurso…ao contrário, o desemprego só aumentou….junto a ele a precarização das condições de trabalho e vida das pessoas…o próximo governo, que será Lula, se nada de anormal acontecer – terá que rever a Reforma Trabalhista na primeira semana do futuro mandato….

J R Braña B.