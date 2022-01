Dilma pega uma onda na praia…

#dilma

A presidenta Dilma Rousseff, talvez a política mulher mais sacaneada no Brasil em todos os tempos – foi fotografada numa praia do Rio na quarta-feira. E tirou de letra…Sorriu…Bem diferente do brucutu que hoje habita a presidência do país. Fotos: Dan Delmiro / AgNews) ….(mais no Em Tempo)

Em tempo: lembra? O litro da gasolina com ela custava no Acre (sempre o mais caro do Brasil) R$ 2,39…e meio mundo reclamava…agora o mesmo meio mundo anda caladinho….com o mesmo litro custando 7, 8 e R$ 10 pelos rincões do mesmo Acre.

