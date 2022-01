#cabeçasbranca

Movimento dos Aposentados da Educação no Acre – assista e conheça as histórias das professoras Ilza e Alzenira…elas falam das dificuldades dos aposentados e cobram do governo e da prefeitura de Rio Branco atenção aos pleitos apresentados… -Precisamos que o governador Gladson e o prefeito Bocalom atendam os nossos pleitos – assista, compartilhe e se inscreva no nosso canal no youtube…