#bomdia

Equipe do Andirá, que participou da Copa São Paulo Juniores, está na estrada voltando para Rio Branco…foto desta manhã de domingo quando passava na cidade de Lins(SP)…a maratona no ônibus levará três dias…é o preço do sonho dos meninos para conseguirem um lugar ao sol…a delegação deverá chegar somente na terça-feira.

oestadoacre