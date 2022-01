GladsonC deve impedir discursos de ódio em eventos

#covid19

Com o afrouxamento completo nos últimos meses a retomada da contaminação do covid na capital do Acre já era esperada. Com mais de mês sem mortes pela doença, somente nas últimas 24h foram registradas dois óbitos e 188 novos contaminados. Na noite de terça o governador inaugurou o Memorial em Homenagem às Vitimas do Covid-19.

Durante a inauguração Memorial Vítimas do Covid-19 uma pastora evangélica pegou o microfone e fez o seu show de preconceitos e ódio contra as religiões de matriz africana…o governador GladsonC deve orientar seus assessores a filtrar pessoas de igrejas, especialmente as com discursos fundamentalistas e preconceituosos em eventos oficiais. O Estado é laico….religião é intrusa em assuntos do Estado.

