Governador GladsonC incorpora Rolando Lero no Uol

#uol

Deu sono a entrevista do governador GladsonC aos jornalistas do Uol. Sua tática – seria orientação da defesa?…Talvez – foi ensaboar o sabão…e conseguiu matar no cansaço os entrevistadores e os navegantes que assistiram…o mais impaciente foi o Tales Faria, conhecido jornalista brasileiro…sua cara foi de decepção por sua excelência agir como um verdadeiro mestre do amado Rolando Lero.

-E 70 mil na sua conta, governador ?

-Olha…não vou falar nada porque ainda não vi o inquérito…

-Mas qual a sua versão para este fato…?

-Olha…confio na justiça…e quero ler primeiro o inquérito…

-Mas não seria melhor o senhor falar alguma coisa sobre isso?

-Pessoal, vocês têm que perguntar mesmo….mas eu não olhei ainda como foram as movimentações para eu dar uma resposta…

E o seu patrimônio, que aumentou muito nos últimos tempos?

-Inflação!…Um carro um dia desses era 100 mil e hoje custa 270 mil…Inflação!

-É candidato à reeleição?

-Se Deus me permitir… (sabendo que tava acabando a transmissão ficou mais animado no final)

ka ka ka!!

Em tempo: enquanto isso, esse otário aqui esperou 4h na Fundação por uma consulta nesta sexta-feira…’Inflação!, inflação!’

J R Braña B.