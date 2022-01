Nego Bau morre: Ficam as histórias…

#negobau

Uma delas: minha mãe sempre o recebeu com dignidade, ali na Cohab-Bosque…há alguns dias, antes de ser internado passou lá…na área estava um jovem de vinte e poucos anos namorado de minha sobrinha….-O que você quer, Bau?…Aqui uns trocados, o que tenho agora…

-Você casou com a vozinha, foi? A vozinha toda vez me dá R$ 20 e agora você tá proibindo ela de me dá o meu dinheiro…E foi embora…para nunca mais voltar.

Bau (mais ou menos 44 anos) e a minha mãe de 82 anos tinham uma relação de respeito…humana…e os seres humanos esquecidos pela sociedade querem carinho e atenção….Bau foi nessas últimas duas décadas vítima de aporofobia…Não resistiu!…Nenhum pobre resiste!

Em tempo: Bau morreu após parada cardíaca, informou o PS de Rio Branco.

J R Braña B.