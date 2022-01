Música de domingo…’Vingança do meu…♪♪♪

#musica

Domingo é mais cedo a música…se não vocês vão assistir ao ‘Fintástico’ e deixam a música pra lá…

O Ira demorou, mas voltou com um grande rock…uma grande música…a composição é da cantora francesa Virginie Boutaud e Edgard Pereira…tudo perfeito…batida, arranjo, letra, desempenho do Nasi em dueto com a francesa…Versos fundamentais…//E se eu te explicar você não vai entender//Vai rir de mim, querer me internar…(…)…//O amor perdido//Expectativa, frustração//A bomba tinha que explodir em alguém…(….)…//E essa é a vingança do meu desamor///…//Efeito Dominó… Linda demais essa música…ofereço a você…

Bom restante de domingo…foi um dia cheio de planilhas de escola e notas de alunos…mais AP…claro…efeito dominó…rsrsrsr

J R Braña B.