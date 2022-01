3ª onda covid: Assembleia fecha para o público

#aleacdivulgação

Aleac suspende atendimento presencial ao público

Em razão do aumento significativo dos casos da Covid-19 e de gripe nos municípios acreanos, a Assembleia Legislativa Legislativa do Acre (Aleac), decidiu pela suspensão do atendimento ao presencial.

A medida restritiva foi adotada hoje 18 de janeiro, pela Mesa Diretora para prevenir a disseminação da doença e atende a Resolução 31/2022 que reforça a classificação de risco. A suspensão se dará por tempo indeterminado.

Com a medida, fica restringido a entrada, nas dependências da sede do Poder Legislativo, de qualquer pessoa que não possua vínculo com a Assembleia Legislativa. Somente parlamentares e servidores, poderão ingressar na sede do Parlamento, utilizando máscaras e os demais cuidados determinados no protocolo de saúde.

As pessoas poderão contar com os canais:

I – para atendimento geral da ALEAC, (68) 3213-4036 e 3213-4037;

II – para atendimento na Subsecretaria de Gestão de Pessoas: (68) 3213-4103 e 3213-4041;

III – para atendimento da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças: (68) 3213-4044 e 3213-4102;

IV – para protocolo de documentos físicos, seja por terceiros não integrantes da administração pública, seja por órgão e entidades, serão utilizados exclusivamente os endereços de correio eletrônico: [email protected] e [email protected]

O presidente do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), também está avaliando se as sessões plenárias que retornam no dia 1° de fevereiro, serão realizadas de maneira presencial ou de forma remota, transmitidas pelo Youtube e Facebook através da plataforma digital da casa.

“Ainda estamos avaliando a possibilidade de voltarmos com as sessões remotas. Continuamos enfrentando um inimigo invisível. Já temos a vacina como grande aliada, mas, a prevenção ainda é essencial. Então, precisamos nos proteger e proteger os nossos familiares”, disse Nicolau Júnior.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac