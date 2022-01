#bomdia

Se eu pudesse intervir faria com que Lula e Ciro fossem os candidatos presidenciais invencíveis nas eleições de outubro…Lula, presidente, e Ciro, presidente, de vice…o Brasil precisa da sensibilidade de Lula e da sinceridade, às vezes juvenil, de Ciro….

Estou há dois dias andando pela locomotiva Brasil…e constato, sem surpresa – que as coisas pioraram…a pobreza e a injustiça social estão vencendo…o Titanic afundou! Precisa ser resgatado e tirado do fundo do poço…!

J R Braña B.