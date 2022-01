Presidente do Peru: ‘Não me formei político’

#peru

Entrevista do presidente e professor da zona rural Pedro Castillo à CNN

-Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos… (meu governo não teve lua de mel como os outros tiveram)

-Nunca me formé para político, le reitero yo no fui entrenado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo.. (Não me formei para ser político..nem treinado para ser presidente…cheguei a presidente a mando do povo para não fazer o mesmo)

(…)

Em tempo: Peru, fronteira com o Acre…tudo a ver.

