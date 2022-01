A baladeira de Calixto: ‘Gladson, o diferente…’

#abaladeira

Gov GladsonC visita Fernanda Hassem, prefeita do PT, em Brasileia…ela disse que vai ficar ‘neutra’ na eleição para o governo….Luiz Calixto não perdeu a oportunidade de tirar um sarro…abaixo da foto…

–A possibilidade de um governador petista ou rancoroso reunir-se com uma prefeita que há menos de uma semana declarou em alto e bom tom que não o apoiaria é zero. Gladson fez diferente: foi a Brasileia acompanhar o andamento das ações de seu governo e, espontaneamente , procurou a prefeita petista, Fernanda Hassem, para discutir soluções para os problemas do município – escreveu Calixto na rede antissocial.

Em tempo: Calixto gosta de fubecar o PT….

oestadoacre