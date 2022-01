PT teme atentados contra Lula e reforça segurança

#segurança

Lula chegou a ser aconselhado a se mudar para um lugar mais seguro do que seu apartamento, mas não aceitou a ideia

O PT reforçou a segurança de Lula, aumentando o número de seguranças no entorno do prédio do ex-presidente, em São Bernardo do Campo, e do Instituto Lula, em São Paulo.

Existe um temor grande no PT de que o ex-presidente seja alvo de algum atentado por parte de seguidores de Jair Bolsonaro. A relação de apoiadores do presidente com armas é um fator extra de preocupação.

