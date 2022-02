Deputados abrem 2022 legislativo nesta terça

#aleacdivulgação

A assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) informa que está convocada a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos do Parlamento acreano para o ano de 2022, nesta terça-feira (1°), às 10h. Em razão do aumento dos casos da Covid-19 e de gripe nos municípios acreanos, a solenidade será realizada de modo remoto, transmitida pela plataforma digital da Aleac através do YouTube e Facebook. Na ocasião, o governador do Estado, Gladson Cameli, ou seu representante, fará a leitura da mensagem governamental.

