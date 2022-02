Xapuri registra 900 casos de Dengue em um ano

#xapuri

Brasil 61

Tatiana Azevedo – A taxa de incidência de dengue na região de Rio Branco, ou seja a quantidade de pessoas com a doença a cada 100 mil habitantes, é uma das mais altas do país.

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a zika e a chikungunya. A acreana Ana Cleide pegou dengue e diz que até hoje sente os efeitos. “Durante cinco dias eu fiquei bem mal, com coceira no corpo. Fiquei com sequelas no fígado, até hoje eu tenho problemas de fígado. E uma coceira insuportável no corpo, principalmente nos pés e nas mãos.”

Xapuri registrou 890 casos de dengue em 2021. Assis Brasil vem em segundo lugar, com 411; seguida por Brasiléira com 339. A situação em Epitaciolândia também preocupa, com 240 registros.

O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, explica que, hoje, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas ele lembra que isso não quer dizer que as cidades próximas não devam se preocupar. (…)